ÖSV-Damen: Schwächste Abfahrt seit 24 Jahren

Trotzdem verdrehte es Siebenhofer gleich in der ersten Traverse. "Ich war nicht so locker und habe mir da gleich die Schneid abkaufen lassen. Ab dann wollte ich zu viel", vermutete sie. "Vielleicht", so Siebenhofer, "war die Erwartungshaltung doch zu groß." Aber die Welt drehe sich weiter. Für die Steirerin schon am Donnerstag in der Kombi. Siebenhofer: "Da sind die Uhren wieder auf null."