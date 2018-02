Nur Bronze! Vonn verpasst Gold für toten Großvater

„Diese Bronzemedaille ist schön – man darf nicht vergessen, wie schwer es ist, eine Medaille bei den Olympischen Spielen zu holen“, so Vonn nach der Abfahrt im Interview. Bei ihrer vierten Olympia-Teilnahme wollte sie vor allem für ihren kürzlich verstorbenen Großvater erfolgreich sein und zum zweiten Mal Olympiasiegerin werden. Don Kildow (88) war vergangenes Monat gestorben. Kildow hatte in den 1950er-Jahren in der US-Armee auch in Südkorea gedient.