Nächster Thiem-Triumph! Auch in Rio unantastbar

Einfach nur stark! Österreichs Nummer sechs der Tennis-Welt, Dominic Thiem, hat auch das siebente Saisonspiel auf Sand ohne Satzverlust gewonnen. Nach seinem Turniersieg in Buenos Aires siegte Thiem auch zum Auftakt des ATP-500 in Rio de Janeiro. Gegen den Serben Dusan Lajovic gewann der Niederösterreicher 6:2, 7:5. Im ersten Satz spielte Dominic groß auf, im zweiten Durchgang schwächelte die Rückhand etwas, aber die Partie war nie am Kippen. Thiem ist der Titelverteidiger in Rio und trifft nun im Achtelfinale auf den Spanier Pablo Andujar.