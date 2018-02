Snowboarder Millauer verpasst Big-Air-Finale

Snowboarder Clemens Millauer hat das Finale des Big-Air-Bewerbs bei den Olympischen Winterspielen verpasst. Der 23-jährige Oberösterreicher griff am Mittwoch in Alpensia bei seinem ersten Versuch in den Schnee und kam beim zweiten Sprung nach der Landung zu Sturz. Damit kam er mit 47,00 Punkten über den 16. und letzten Platz des ersten Teils der Qualifikation nicht hinaus.