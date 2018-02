Mildere Urteile wegen „Rechtsfehler“

In dem Fall geht es um einen Raubüberfall am 22. Jänner im Wettlokal „Full House“ in Salzburg-Liefering. Der Bosnier (20) und der türkisch-stämmige Österreicher (18) haben laut Anklage das Lokal mit einer Schreckschusspistole betreten, zwei Schüsse abgefeuert (einen in die Decke und einen unghezielt Richtung Mitarbeiterin) und sind mit 8000 Euro Bargeld geflüchtet. Das Opfer, die Angestellte, erlitt eine posttraumatische Belastungsstörung, die als schwere Körperverletzung gewertet wurde.

Mitte Mai sind sie deshalb nach dem Paragraf 143 Absatz 2 StGB (schwerer Raub) schuldig gesprochen und zu fünf bzw. zwei Jahren Haft (nicht rechtskräftig) verurteilt worden. Zuvor hatten beide ein Geständnis abgelegt.