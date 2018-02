D: Mann mischt Freundin Abtreibungspille ins Essen

Weil er seiner schwangeren Freundin nach Überzeugung des Gerichts heimlich ein Abtreibungsmittel ins Essen gemischt hat, ist ein 31 Jahre alter Mann in Deutschland zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht Ansbach in Bayern blieb damit am Dienstag unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die ein Jahr ohne Bewährung gefordert hatte.