Landtagspräsident Rudi Schober geht in Pension

Für Rudolf Schober könnte er auch gelten, der SP-Politiker ist stets der kumpelhafte und nie um einen Spruch verlegene Typ. 1995 zog Schober erstmals in den Gemeinderat von Magdalensberg ein, 1999 in den Landtag, in dem er seit neun Jahren als zweiter Präsident Politik macht. Der gelernte Mechaniker, der 40 Jahre Dienst bei der Exekutive versah, war auch sechs Jahre Ersatzmitglied für rote Regierungsmitglieder.