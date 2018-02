Der Vinzimarkt ist immer voll

Einheimische und „Zuagroaste“ halten sich unter den Kunden in etwa die Waage, schätzt Wimmer. Wer allein weniger als 950 Euro im Monat hat, darf im Eggenberger Vinzimarkt – einem von fünf in der Steiermark – einkaufen. Das Prinzip ist so einfach wie großartig: Die Supermärkte spendieren Ware, die bald abläuft, und leisten so einen Beitrag für die Ärmsten.