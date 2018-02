Alaba-Assist bei Bayern-Kantersieg! Chelsea-Remis

An der Stamford Bridge ging Chelsea dank Willian in der 62. Minute in Führung, den Ausgleich besorgte Lionel Messi in der 75. Minute. Chelsea überließ den Gästen über weite Strecken das Spiel, stand zumeist sehr tief und lauerte auf Fehler des Gegners. Mit dieser Taktik waren die "Blues" deutlich gefährlicher als der Gegner - so leitete ein Ballverlust von Paulinho in der 33. Minute einen Konter ein, den Willian mit einem Schlenzer an die Stange abschloss. Acht Minuten später misslang eine Abwehr von Sergi Roberto, wieder kam Willian knapp außerhalb des Strafraums zum Schuss und wieder landete der Ball an der Stange. In der 42. Minute knallte Eden Hazard das Kunstleder nach einer Kopfball-Abwehr von Gerard Pique über die Latte.