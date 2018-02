Immer mehr Steirer stellen sich ums Essen an

So wie die Mindestpensionistin Martha A., die nicht in der Zeitung stehen will, weil sie sich vor ihren Kindern geniert. Von ihren 880 Euro (inklusive der vom Land reduzierten Wohnbeihilfe, siehe Infos unten) braucht sie fast 500 fürs Wohnen. Brot, Milch, vier Eier und Erdäpfel hat sie sich einpacken lassen, die helfen über die Woche.