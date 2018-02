„Ghetto-Bildung“ in Wels lässt sich schwer steuern

In Wels haben 24% der Kinder in städtischen Kindergärten, Krippen oder Horten eine ausländische Staatsangehörigkeit. Besonders hoch ist der Anteil in den Kindergärten der Noitzmühle oder der Neustadt mit 50%. Während er etwa in Laahen (5%), Vogelweide (17%), Robert-Koch-Straße (23%) und Herderstraße (29%) deutlich niedriger ist. Rumersdorfer spricht von „Ghettoisierung“, die man umgehend stoppen müsse. Sie fordert die zuständigen Referenten auf, die Migranten besser zu verteilen: „Immer wieder erzählen Menschen, dass sie aufgrund ihrer Herkunft in bestimmten Stadtteilen keine Wohnung erhalten könnten.“