Tiroler Polizeischüler als „Kommissar Zufall“

Fahndung als Lehrbeispiel

Der dreiste Dieb wurde zwar damals von der Überwachungskamera gefilmt, gefasst werden konnte er aber trotz Fahndung nie. Fast zweieinhalb Jahre sind seither vergangen – nun kam wieder Bewegung in den Fall. „Im Bildungszentrum der Sicherheitsexekutive in Absam wurde kürzlich diese Fahndung als Lehrbeispiel vorgetragen“, hieß es gestern seitens der Ermittler. Und wie es der Zufall eben so will, erkannte ein Polizeischüler den Verdächtigen auf dem alten Fahndungsfoto.