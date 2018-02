Keine Zufahrt für den falschen „Piefke“

Der Fall, der am Dienstag am Innsbruck Landesgericht verhandelt wurde, hätte auch in der „Piefke Saga“ von Felix Mitterer Platz gefunden. Im Zuge eines Umzuges in Ebbs verweigerte nämlich ein Feuerwehrmann einem Pkw die Zufahrt, weil er glaubte, der Fahrer sei ein Deutscher. Daraufhin soll ihn dieser angefahren sein.