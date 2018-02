Im Eishockeyliga-Schlager zurück auf den Gipfel

Folgt die Krönung nach dem Zehn-Spiele-Siegeszug? Die Eis-Bullen können heute exakt nach einem Jahr Absenz mit ihrem elften Streich wieder auf den Eishockeyliga-Gipfel zurückkehren. 2017 war es bereits der Pick-Round-Kehraus, bei dem die Vienna Capitals durch das um ein Tor gewonnene Direktduell sich vor Salzburg platzierten, als Erster den Play-off-Viertelfinalgegner picken durften. Diese Saison sind die Capitals aber noch nicht durch, obwohl immer die Tabelle angeführt, gesamt mit bereits 2.906 Spielminuten in den Beinen. Aber nun kann nach 120-Knaller-Minuten inklusive dem „Rückspiel“ am Freitag in Wien plötzlich alles anders sein.