Oberösterreichs Schüler sind in Mathe spitze!

Am 15. Mai werden Volksschüler getestet

Die Bildungsstandards werden seit dem Jahr 2102 in Deutsch, Englisch und Mathe erhoben, nun läuft die zweite Runde und am 15. Mai werden alle Viertklässler der Volksschulen in Mathe getestet. In OÖ ist die Erwartungshaltung groß: „Gewinnen“ ist quasi schon Plicht.