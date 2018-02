Fünf Gesundheitszentren für Graz

Fünf Primärversorgungszentren sollen in Graz nun helfen: „Wo gehen Sie mit ihrem kranken Kind Freitagnachmittag hin? Zumeist in die Spitalsambulanz, weil kein Kinderarzt mehr offen hat. Genau das wollen wir vermeiden. Ein Patient, der kein Notfall ist, soll beim Allgemeinmediziner behandelt werden“, betont der Experte.Start in St. LeonhardDas erste Grazer Gesundheitszentrum eröffnet im April in St. Leonhard, vier weitere sind in Wachstumsgebieten wie etwa Reininghaus oder in der „Smart City“ im Westen der Stadt geplant. Der Vorteil solcher Zentren: Durch die Zusammenarbeit mehrerer Ärzte können ausgedehnte Öffnungszeiten sowie eine erweiterte Diagnostik geboten werden.