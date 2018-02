Autobahnen sind die wahren Lebensadern

Demnach seien in erster Linie das Waldviertel sowie das Alpenvorland von Rückgängen bei der Einwohnerzahl betroffen. So leben heute in den Bezirken Gmünd und Waidhofen an der Thaya um jeweils 1,2 Prozent weniger Menschen als noch 2015. Von Abwanderung in derselben Größenordnung ist auch der Bezirk Lilienfeld betroffen.