Brasilien baff: Profi-Kicker verprügelt Balljungen

In Brasilien gingen zwei Tage nach dem Skandalspiel zwischen Vitoria und Bahia (Neun Ausschlüsse und Spielabbruch, krone.at berichtete) wieder die Wogen hoch. Diesmal trafen in der „Mato Grosso do Sul-Staatsliga Comercial und Operario aufeinander und das Spiel endete in einem Riesenskandal, nachdem in den Schlusssekunden ein Spieler der Gäste, Jefferson Reis, den feiernden Balljungen angriff und verprügelte. Und dann ging es erst richtig los bei den Anderen...Comercial gewann 1:0, Jefferson Reis wurde von seinem Klub entlassen.