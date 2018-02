Patientenverfügung ist bei den Salzburgern gefragt

Schwer erkranken und nicht mehr selbstständig entscheiden können, davor graut einem. Mit einer Patientenverfügung kann man im Vorfeld festhalten, welche Behandlungen in so einer Situation für einen nicht in Fragen kommen. Viele Salzburger machen sich darüber bereits Gedanken. „Der Andrang ist groß. Allein 2017 wurden von uns 266 Patientenverfügungen errichtet“, so Mercedes Zsifkovics, Leiterin der Patientenvertretung.