Melody Gardot: „Fühle mich heute wie neugeboren“

Auf dem Cover präsentierst du dich in einer sehr ästhetischen Form nackt, von hinten fotografiert. Ein mutiges Statement in Zeiten des allgegenwärtigen Feminismus und der #metoo-Debatte, das gewiss von vielen falsch verstanden werden könnte…

Das bin gar nicht ich. (lacht) Ich beginne jetzt einfach, Kanye-West-Antworten zu geben, was bedeutet, jeder kriegt von mir eine andere Geschichte zum gleichen Thema zu hören. (lacht) Die Entscheidung für dieses Foto fiel lange vor dem großen Klimawandel der Feminismus-Diskussion. Das hatte und hat nichts mit diesem Thema zu tun – nicht in irgendeiner Weise. Ich kann dir deine Frage nun in zwei Teilen beantworten. Meine Entscheidung zu diesem Bild fußte darauf, was in mir steckt. Auf meinem ersten Album „My One And Only Thrill“ in Paris siehst und hörst du meine innere Schwäche, dass ich noch von nichts eine Ahnung hatte. Ich konnte nach meinem Unfall mit 18 noch nicht einmal meinen Kopf heben oder geradestehen. Auf dem Foto stehe ich sehr ruhig da und das war so, wie ich damals eben war. Auf „The Absence“ liege ich auf dem Felsen und sehe irgendwie komisch aus. Selbst der Büstenhalter wirkt seltsam, das gebe ich gerne zu. (lacht) „Currency Of Man“ war ein Foto, das wie eine Banknote wirkte. Es war ein Statement dafür, welchen Wert wir dem Menschen in diesen Zeiten entgegenbringen. Das Livealbum jetzt dreht sich um Weiterentwicklung.