Schwaz trennt sich von Raul Alonso

Die Ära von Trainer Raúl Alonso ging gestern überraschend zu Ende. Schwaz trennte sich wegen der schwachen Auftritte in den vergangenen Wochen vom Coach. „Wir hatten vor Weihnachten gedacht, dass die schwache Phase überstanden sei. Aber die Mannschaft hat in allen drei Spielen seit Jänner nicht überzeugt. Es ist im Sport eben so, dass dann oft der Trainer herhalten muss“, erklärte Sportdirektor Thomas Lintner die Beurlaubung.