Neues Pflegeheim für Region geplant

Mit der Abschaffung des Pflegeregresses steigt die Zahl jener, die einen Platz in einem Pflegeheim haben wollen. Doch die Kapazität der bestehenden Einrichtungen ist in einigen Regionen bereits jetzt weitgehend ausgeschöpft. Lange Wartezeiten sind die Folge. In Leithaprodersdorf soll sich das jetzt allerdings ändern.