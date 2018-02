Baby-Alarm bei Black Wings!

Schofield kehrt zurück

Ward hielt drei freien Tagen fünf Trainings ab, bevor es heute nach Innsbruck geht – wo Coach Rob Pallin (51) zuletzt ebenfalls Papa wurde. Auf Seiten der Linzer, in der Pause von Joel Broda beim All-Star-Cup in Bratislava vertreten wurden, kehrt der verletzt gewesene Rick Schofield zurück, Kevin Moderer ist nach seinem zweiten Fight gesperrt. Ward, der in Innsbruck Florian Janny als Back-Up für Keeper Mike Ouzas aufbieten wird: „Wir wissen, was wir zu tun haben, damit wir in Innsbruck gewinnen!“