„ONRUSH“: So brachial wird der neue Arcade-Racer

Am 5. Juni erscheint mit "ONRUSH" ein neues Rennspiel von Codemasters. Im Gegensatz zu manch früheren Games des Studios setzt man hier allerdings nicht auf Realismus, sondern schlicht und ergreifend auf brachiale Action. Im neuen Trailer zeigen die Entwickler, welch wahnwitzige Stunts, Sprünge und Turbo-Boosts die Spieler in dem neuen Game erwarten. "ONRUSH" erscheint für PS4 und Xbox One.