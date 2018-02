Deutschland und Norwegen zittern sich weiter

Die USA, Norwegen, Finnland und Deutschland haben sich in den K.-o.-Spielen des olympischen Eishockey-Turniers der Männer für das Viertelfinale am Mittwoch qualifiziert. Das US-Team gewann am Dienstag in Gangneung überraschend deutlich mit 5:1 (0:0,3:1,2:0) gegen die Slowakei und trifft nun auf Tschechien.