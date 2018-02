Betrunkene Burschen ruinierten Telefonzelle

Die vier jungen Männer wohnen in Graz und sind gerade einmal zwischen 14 und 16 Jahre alt. Ihre Semesterferien nutzten sie zumindest am Montag für allerlei Blödsinn. Zuerst tranken sie sich ordentlich Mut an, um Folgendes zu tun: Aus einem Glascontainer in der Peterstalstraße schnappten sie sich einige Flaschen und bewarfen damit eine – ja es gibt sie noch – Telefonzelle. Die Jungspunde zerschossen vier Scheiben und zertrümmerten obendrein den Telefonhörer des Münzfernsprechers. Die Beamten der Polizeidienststelle Plüddemanngasse rückten zur rasch eingeleiteten Fahndung aus. Die dauerte nicht lange: Eine Stunde später entdeckten die Polizisten die vier Trunkenbolde bei einer Bushaltestelle in der unweit entfernten Hohenrainstraße. Vorübergehend nahmen die Polizisten die Vandalen fest. Sie sind geständig; tatsächliche Gründe für ihr Tun konnten sie allerdings nicht angeben – Anzeige!