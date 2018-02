Netz in Europa: Geldspur der Mafia führt nach Wien

Schwarzgeld im Wert von 100 Millionen Euro sichergestellt

Bei dem geballten Schlag der Behörden gegen das organisierte Verbrechen in Italien wurden unter anderem 51 verdächtige Firmen stillgelegt und Immobilien und Schwarzgeld im Gesamtvermögenswert von mehr als 100 Millionen Euro sichergestellt. Eine Spur in der gewaltigen Causa führt auch nach Österreich: In den Akten zu den Ermittlungsergebnissen tauchen nämlich auch zwei mittlerweile in Konkurs geschlitterte Firmenadressen mitten in der Wiener City im noblen Börse-Viertel auf.