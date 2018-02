Nachschub kommt unterirdisch mit dem Zug

Um kurz nach 6 Uhr früh liefern Lkw von Montag bis Freitag die Lebensmittel zur Talstation der Giggijoch-Bahn in Sölden. Wenn um 7 Uhr früh die Gondel-Bahn in Betrieb geht, wird der Nachschub an Gemüse, Pommes Frites und Gebäck mit fünf Metern pro Sekunde auf 2283 Meter gebracht und dort entladen.