Iran: Absturzort von Passagiermaschine gefunden

Kritik an Transportminister

Im Transportministerium in Teheran warten Experten der zivilen Luftfahrtbehörde sowie eine Delegation des Flugzeugherstellers ATR aus Frankreich auf den Flugschreiber. Von dessen Auswertung hängt die Zukunft von Transportminister Abbas Achundi ab. In den sozialen Medien fordern viele Iraner den Rücktritt des Politikers. Die Luftfahrtbehörde hätte eine alte Maschine bei den Witterungsverhältnissen nicht starten lassen dürfen, so die Kritik.