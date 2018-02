Sieben Mountainbikes suchen ihre Besitzer

Die Fahrraddiebe im Alter von 27 und 31 Jahren waren von der Fremdenpolizei Klagenfurt und Grenzkontrolleuren aus Lavamünd am Verkehrskontrollplatz Haimburg aufgehalten worden. Da die am BMW montierten deutschen Kennzeichen gefälscht waren, wurden die Verdächtigen festgenommen. Bei der Durchsuchung des Autos konnten im Kofferraum neun Mountainbikes sichergestellt werden. Die hochpreisigen Bikes waren fachgerecht in Einzelteile zerlegt worden. Bis jetzt konnten nur zwei einem Besitzer zugeordnet werden. Die Polizei Kärnten hat nun auf Facebook die Fahrräder abgebildet. Hinweise erbeten: 059133/ 2593.