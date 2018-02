Das sind die skurrilsten Kaffeehäuser der Stadt

#4. Café Klitzeklein

Das Café Klitzeklein ist so klitzeklein, dass man fast daran vorbei laufen könnte - wäre der Kaffee nicht so gut. Diesen kann man am Stand trinken, oder als "To Go"-Version mitnehmen. Aktuell hält das Café Klitzeklein Winterschlaf, ab März hat es jedoch wieder geöffnet.

Wo: Ausstellungsstraße / Ecke Straße des Ersten Mai

Web: www.cafeklitzeklein.at