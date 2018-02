Bankraub: Hohe Haftstrafen für 3 „schwere Jungs“

Der Erstangeklagte Lukas G. (29) wurde im April 2017 aus der Haft entlassen - vorbestraft wegen Raubs. Dass er sechs Monate später in einer Bank im niederösterreichischen Moosbrunn zum Kassier die Worte "Gib's Geld her, i hab a Messer" sagte, daran will er nur teils selbst schuld sein.