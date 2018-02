Gemeindebau: Odyssee um Treppenlift-Genehmigung

Das mit der Installation des Treppenlifts beauftragte Unternehmen beantragte für die Eltern von Marion G. den Lift sowie die dadurch erforderliche Versetzung der Briefkästen. Und bekam dafür auch eine schriftliche Bestätigung. Weil dann zwei Monate Funkstille herrschte, fragte Frau G. bei Wiener Wohnen nach: "Es hieß, es sei kein Antrag eingelangt." Also zurück an den Start und neu um den Lift angesucht. "Dann wurde uns eröffnet, dass das Anliegen vom Hauptmieter selbst eingebracht werden müsse", so die Wienerin weiter. Nach der neuerlichen Einreichung meldete man sich wieder nicht bei Frau G.s Eltern, weshalb sie persönlich zum Service-Center von Wiener Wohnen fuhr.