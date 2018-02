Graz: Entgegenkommen bei Öffi-Strafe

Mit einer Stundenkarte einen Tag lang mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren – das können Steirer unter anderem in Graz noch bis Ende Februar. Das spezielle Angebot, mit dem das Land Steiermark einen Beitrag zur Luftreinhaltung leisten möchte, gilt aber nur an Freitagen. Das wusste eine Studentin nicht. Sie war im Glauben, sie könne ihr Stundenticket als Tageskarte nutzen, an einem Dienstag länger als eine Stunde mit der Bim unterwegs. Und erhielt im Zuge einer Fahrscheinkontrolle prompt eine Strafe wegen Schwarzfahrens in Höhe von 70 Euro. „Für mich als Studentin ist das viel Geld, ich bin ja nicht absichtlich ohne Fahrschein gefahren“, beteuerte die Leserin in ihrem Schreiben, das sie schließlich an die Ombudsfrau richtete