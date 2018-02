Tiroler Wahl wichtig für die Bundes-Grünen

Die Tiroler Landtagswahl am Sonntag ist nicht nur für die Landes-, sondern auch für die Bundesgrünen von großer Bedeutung. Bundessprecher Werner Kogler bangt um eines der Bundesratsmandate. Dessen Verlust hätte "massive Auswirkungen" auch auf die Bundesgrünen. "Unser Mitwirkungsrecht im Parlament wäre dann stark geschwächt", erklärte Kogler am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.