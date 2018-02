Adler-Runde kritisiert die Grünen

Die "Tiroler Adler Runde", ein Zusammenschluss von 42 einflussreichen hiesigen Unternehmern, hat fünf Tage vor der Landtagswahl Kritik an den Grünen geübt. "Das Thema ́Lufthunderter ́ haben wir allein den Grünen zu verdanken", meinte etwa der Kufsteiner Unternehmer Fritz Unterberger bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Innsbruck. Lob gab es hingegen für die schwarz-blaue Bundesregierung.