30 Terabyte: Samsung zeigt die größte SSD der Welt

Hohe Zugriffsgeschwindigkeiten via SAS

Die PM1643 soll hingegen sehr wohl auf den Markt kommen – und Firmenkunden auch mit ihren hohen Zugriffsgeschwindigkeiten überzeugen. Der Datenträger ist via SAS ans System angebunden und verspricht eine Lesegeschwindigkeit von 2100 Megabyte pro Sekunde, die Schreibgeschwindigkeit beziffert Samsung mit 1700 Megabyte pro Sekunde. Damit ist der SSD-Gigant gut dreimal so schnell wie aktuelle SSDs, die über SATA angesteuert werden.