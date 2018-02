GB-Minister: „Gute Freunde auch nach dem Brexit“

Der britische Brexit-Minister David Davis hat am Dienstag in Wien betont, dass es nach dem EU-Austritt seines Landes keine Verschlechterung bei den Standards geben werde. Es werde nicht zu der von manchen befürchteten Abwärtsspirale kommen - solche Ängste seien auf nichts begründet, so Davis vor Journalisten und Wirtschaftsvertretern. Großbritannien werde nach dem EU-Austritt kein anderes Land sein, unterstrich Davis.