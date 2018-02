Sylvester Stallone: „Ich lebe, mir geht‘s gut“

Der 71-Jährige findet es nicht witzig: "Bitte ignoriert diese Dummheit." Sein jüngerer Bruder Frank Stallone wetterte: "Was für ein krankes, dementes Hirn kommt auf solche Postings? Leute, die derart psychisch daneben sind, sollten keinen Platz in unser Gesellschaft haben." In einem weiteren Tweet postet Frank Stallone, dass die falsche Todesmeldung seine 96 Jahre alte Mutter sehr aufgeregt habe.