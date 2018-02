Hengster im Zweierbob zur Halbzeit auf Top-10-Kurs

Ihre Anschieberin Valerie Kleiser feierte am Dienstagabend (Ortszeit) ihr Olympia-Debüt. Vor ihrem ersten Auftritt im Zeichen der fünf Ringe war die 25-Jährige aufgeregt. "Ich muss sagen, ich war heute schon sehr nervös. Weil das Rennen erst am Abend war, hat sich das über den Tag ein bisschen gesteigert", so Kleiser, die mit der Leistung des Duos am ersten Wettkampftag gut leben kann: "Ich finde, dass wir eine super Leistung erbracht haben und freue mich schon, morgen wieder an den Start zu gehen." Ebenfalls erstmals bei Olympia am Start sind Katrin Beierl und Victoria Hahn. Der zweite ÖOC-Schlitten konnte nach den ersten beiden Läufen nur das Exoten-Duo aus Nigeria hinter sich lassen und rangiert vorerst mit 1,64 Sekunden Rückstand an der 19. Stelle. Trotz der 16. Laufzeit im zweiten Durchgang gelang den Debütantinnen keine Rangverbesserung. "Der erste Lauf war leider komplett versemmelt. Im zweiten ist es ein bisschen besser gegangen", sagte Beierl.