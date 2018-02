Wenn Gefreiter Kratky auf Bergspitzen kraxelt

"Das war jetzt ein bisserl anstrengend", lächelt Robert Kratky auf dem schmalen Bergsattel am gewaltig großen Truppenübungsplatz Wattener Lizum schon etwas verkrampft in die Kamera der Filmcrew von "Diego 5". Für das neueste Video dieser Top-Experten für die Serie "Tagwache mit Kratky" kletterte der Radio- und Show-Moderator eben durch den Tiefschnee auf den nächsten Berggipfel zu einer Lawinensprengung: Das Verteidigungsministerium will mit dieser Film-Serie dem Ö3-Star und allen Facebook-Usern zeigen, was die Profis im Heer tatsächlich alles können – Zugriffe des Jagdkommandos, Panzerangriffe, Helikopter-Rettungseinsätze und eben auch den Gebirgskampf.