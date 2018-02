„Soko Donau“: Brigitte Kren ersetzt Dietrich Siegl

Siegl verlässt das Format auf eigenen Wunsch. "2005 hätte ich keinen Cent darauf gewettet, dass dieser Oberst Dirnberger einmal das Siegespodest in meinem vorläufigen Rollenranking erklimmen würde. Hat er aber", wird der Schauspieler zitiert. Nun sei es aber an der Zeit, die Rolle abzugeben. Und Kren blickt ihrer Aufgabe, die sie ab Episode 5 der kommenden Staffel übernimmt, freudig entgegen: "Für mich ist ein Wunsch in Erfüllung gegangen."