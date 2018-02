Neo-KAC-Crack St. Pierre ist total heiß auf Erfolg

St. Pierre beschreibt sich als defensiven Verteidiger: „Mein erster Pass ist gut, ich spiele oft unauffällig. Wobei ich offensiv in letzter Zeit besser geworden bin.“ Nachdem der Crack zweimal in Folge mit Krefeld die Play-offs verpasst hat, ist er total heiß auf Erfolg: „Ich weiß, dass der KAC einen Unlauf gehabt hat. Aber ich will helfen, da rauszukommen.“ Auch in der Saison 2012/13 hatte St. Pierre mit Pilsen in Tschechien vor dem Play-offs viele Spiele verloren – am Ende feierte man doch den Meistertitel: „Das wäre auch hier mein Traum.“