Die traumhaften Kleider der Oscarpreisträgerinnen!

In keiner Nacht sieht man mehr außergewöhnlich schöne Kleider als in der Oscarnacht. Einen richtigen Glücksdesigner gibt es dabei aber nicht. Am häufigsten wurde in den vergangenen 20 Jahren mit dreimal in Gucci gewonnen. Hier zeigen wir Ihnen die traumhaft schönen Roben der letzten Oscarpreisträgerinnen noch einmal, bevor in der Nacht auf Montag eine neue Siegerin gekürt wird.