Amadeus Awards: Bilderbuch und Wanda als Favoriten

Florian Ritt, Gabriel Haider "Mir laungts" von Folkshilfe (Musik & Text), Paul Slaviczek (Musik) und Mathias Kaineder (Text) / Andreas Grass und Nikola Paryla "Dance Like Nobody ́s Watching" von (Musik & Text) Marija / Peter Fiedler (Musik & Text) "In der Nacht" von Nockalm Quintett / Johannes Herbst und Simon Lewis "All I Am" von Simon Lewis (Musik & Text) / Thomas Schneider (Musik & Text) "Unendlich gleich" von Tagtraeumer