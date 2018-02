So nutzt Österreich digitale Medien im Internet

Radio ist nach wie vor beliebt

Beim Radiohören ist der digitale Wandel noch am wenigsten ausgeprägt: Nur jeder zwanzigste Österreicher konsumiert Radio lieber als Livestream oder mittels App. Ebenso hoch ist der Anteil beim Lesen von Büchern per E-Book. Frauen sind in diesem Bereich vorne. Jede zehnte Internet-Nutzerin liest eher digital als analog. Das erklären die Meinungsforscher aber mit der (Buch-)Lesefaulheit der männlichen Internetnutzer. 30 Prozent von ihnen greifen nämlich weder zur digitalen noch zur analogen Variante.