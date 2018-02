Lippenpflege: 13 Produkte sehr gut, 9 fielen durch

Erdölbasierte Kosmetikinhaltsstoffe können krebserregende Verunreinigungen enthalten. Kosmetikhersteller loben die Paraffine wegen ihrer Stoffeigenschaften, Erdölprodukte seien aber auch billig und in großen Mengen verfügbar, so Öko-Test. Unter den Namen Petrolatum, Cera Microcristallina und Paraffinum Liquidum schwindelt sich Erdöl, verarbeitet und in ausgefeilten Rezepturen versteckt, in Kosmetikartikel, so auch in die getesteten Produkte.