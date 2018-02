Satte Preissteigerungen für Eigentumswohnungen

Was die Bundesländer betrifft, hat sich Tirol einmal mehr als sehr teures Pflaster erwiesen. Am deutlichsten schnellten die Angebotspreise für Eigentumswohnungen in Kitzbühel (+30 Prozent), in Landeck (+24 Prozent) und in Schwaz (+17 Prozent) in die Höhe. Aber auch in Imst (+11 Prozent), Kufstein (+10 Prozent), Innsbruck (+5 Prozent) und Innsbruck-Land (+5 Prozent) wurden die Eigentumswohnungen spürbar teurer.