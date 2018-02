Skurrile Beschwerden und wüste Beleidigungen

Häufig wird auch die Frage gestellt: "Wie komme ich zu meinen Tickets?" oder was denn konkret "Hinterlegung an der Abendkassa" bedeute. Michael ärgert sich vor allem darüber "wenn Antworten nicht gelesen oder ignoriert werden". Auch Drohungen würden vorkommen: "Dass, wenn man nicht das bekommt, was man gerne hätte, man sich an die Arbeiterkammer, an den Konsumentenschutz, an die Rechtsschutzversicherung oder an die Medien wenden wird. Gelegentlich wird die Kommentar-Funktion auf unserer Facebook-Seite missbraucht, um ebenfalls Druck auf uns auszuüben." Daher sieht er als wichtigste Eigenschaft in diesem Beruf auch ruhig bleiben zu können, auch wenn es mal stressig oder hitzig wird. Doch nicht alle Kunden sind schwierig. Es komme auch häufig vor, dass sie sich via Mail oder Telefon für den tollen Service bedanken.