Japanische Uroma (89) avanciert zum Internetstar

„Die Ideen kommen mir nicht plötzlich in den Kopf“

"Am Anfang war mir gar nicht klar, dass meine Bilder so beliebt sind", sagt Nishimoto, die im Mai 90 Jahre alt wird. Was auf den Fotos so leicht und witzig erscheint, ist meist genau geplant. "Die Ideen kommen mir nicht plötzlich in den Kopf. Aber überall, wo ich bin, überlege ich, wie ich mich an diesem Ort auf lustige Art zeigen könnte", erklärt sie.